البورصة : الخميس والأحد إجازة احتفالا بـ رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 يوليو حتى يوم الأحد 23 يوليو، إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية 1445 وذكرى ثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 24 يوليو.

وقرر أيضا البنك المركزي تعطيل العمل بكل البنوك يومي الخميس والأحد المقبلين بمناسبة احتفالات رأس السنة الهجرية 1445 هـــ وعيد ثورة 23 يوليو.

وذكر البنك المركزي أنه سيتم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، حتي يوم الأحد 23 يوليو 2023.

وأوضح البنك المركزي أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023.