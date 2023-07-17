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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 20 مليون معاملة بقيمة 112.7 مليار جنيه تمت بتطبيق انستاي باي

انستاى باى
انستاى باى

أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى أن المركزى حرص على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة والوصول للمناطق النائية وتحقيق أهداف  الشمول المالي؛ لتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات، بالإضافة إلى توفير الطلب اللازم على هذه الخدمات .

وأضاف- خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض سيملس افريقيا -أن مصر تمتلك كل هذه الآليات فلدينا ١٠٠ مليون نسمة وشرائح اجتماعية مختلفة، كما تلعب كل كافة الجهات دورا داعما للبيئة القانونية والمصرفية بما يؤهل مصر لتحتل موقعها المميز على الخريطة العالمية .

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وأوضح أن المركزى يستهدف التحول نحو مجتمع اقل اعتمادا على النقد لتحسين معدلات الشمول المالى ومعدلات النمو الاقتصادى والحد من الازمات العالمية .

وأضاف أن البنك المركزى يعمل على دعم التحول الرقمي والشمول المالي ويتبنى استراتيجية للتحول الرقمي واستهداف الوصول بمصر الى مركز إقليمي للشمول المالي.

وأوضح أنه تم اطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية ، ووضع البنك المركزى القواعد التنظيمية لشبكة المدفوعات اللحظية “انستاى باى”  والتي حققت نحو ٢٠ مليون معاملة بقيمة  ١١٢.٧ مليار جنيه من مارس ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٣، وتم إصدار نحو ٣٠ مليون محفظة هاتف محمول .

وأشار إلى أنه  في اطار دور دعم التكنولوجيا المالية قام البنك المركزى بإطلاق العديد من المبادرات واهتم بدعم الكوادر الشابة في هذا المجال بالتعاون مع ٢٥ جامعه و١٨ بنك بالإضافة لدعم التكنولوجيا  والشركات الناشئة والبنوك العاملة فى السوق المصرى .

وأكد أن القطاع المصرفي يدرك  حجم التحديات المستقبلية للارتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية .
اصدر البنك المركزى نسخه جديدة من  تقرير منظومة التكنولوجيا المالية ويسلط الضوء على اهم تطورات التكنولوجيا المالية ومؤشراتها في السوق المصرى وتوجد ١٧٧ شركة ناشئة بزيادة ٣ اضعاف وجذب استثمارات ٨٠٠ مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية رغم الظروف العالمية الصعبة.

وأوضح أن  التحديات العالمية  تفرض ضغوطا إلا أنها تفرض فرصا أيضا، والبنك المركزى يدعم جهود الدولة للتنمية المستدامة .

البنك المركزي محافظ البنك المركزى الشمول المالي التحول الرقمي مركز اقليمى للشمول المالى

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