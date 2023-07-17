خبير اقتصادي: مساع أفريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة

قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث في شئون الاقتصاد إن الاتحاد الأفريقي يسعى لتطبيق رؤية افريقيا 2063 والتي ستحدث نقلة كبيرة في التنمية الاقتصادية في دول الإتحاد الأفريقي لافتا الى ان القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي تم استحداثها عام 2019 حيث تعقد قمة الاتحاد الأفريقي في يناير من كل عام.

وأوضح أن القمة التنسيقية تٌعقد في الصيف لعقد مشاورات ومتابعة النتائج التي تم اقرارها، وبالتالي فالقمة التنسيقية تؤكد أن آلية العمل والمتابعة داخل الاتحاد الأفريقي في تطور مستمر.

تابع أن القمة في دورتها الحالية ستتناول التركيز على جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتي ستساهم بشكل كبير في دفع النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية كما أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيشكل دافع هام لنمو الصادرات المصرية الي القارة الأفريقية.

وفقا لجهاز التمثيل التجاري فقد بلغت قيمة صادرات مصر إلى أفريقيا في عام 2022 نحو 5,2 مليار دولار تقريبًا وهو رقم يمكن مضاعفته خلال السنوات القادمة اذا توافرت الفرص المناسبة.

أضاف أنه سيتم مناقشة قضايا تغير المناخ والتي تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد القارة الأفريقية حيث تعد أبرز المتأثرين من التغير المناخي والأقل تأثير في الانبعاثات الكربونية حيث يعمل عدد كبير من السكان بالزراعة.

أضاف أن التغير المناخي في القارة الأفريقية يؤدي الى ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة شدة الفيضانات وبالتالي تأثير على المحاصيل الزراعية التي تؤدي الي نقص المعروض وارتفاع أسعار الغذاء وخفض الصادرات الزراعية والعمل على استيراد المحاصيل الزراعية.