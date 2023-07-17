بيان عاجل لـ المفوضية الأوروبية بشأن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تعليق روسيا اتفاق صفقة الحبوب في البحر الأسود.

وقالت أورسولا فون دير لاين في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" "أدين بشدة التحرك الروسي الساخر لإنهاء مبادرة حبوب البحر الأسود، على الرغم من جهود الأمم المتحدة وتركيا".

وأضافت "يعمل الاتحاد الأوروبي على ضمان الأمن الغذائي للفئات الضعيفة في العالم"، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل جلب منتجات الأغذية الزراعية من أوكرانيا والأسواق العالمية.

وكان الكرملين قد أعلن اليوم الإثنين، انتهاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، لافتًا إلى أن روسيا مستعدة للعودة إليه فوراً عندما تلبي شروطها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن اتفاق البحر الأسود انتهى عملياً اليوم وما إن يلبى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود موسكو فوراً إلى الاتفاق حول الحبوب.

وأوضح أن قرار عدم تجديد الاتفاق لا علاقة له بالهجوم الذي وقع على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسمياً بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.