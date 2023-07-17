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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة : استكمال 60% من إنشاءات مستشفى دشنا المركزي | وتوجيه عاجل بشأنه

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التجهيزات الخاصة بأعمال الإنشاء الجديد لمستشفى دشنا المركزي، بمحافظة قنا، على مساحة أرض 22 ألف و620 متر مربع.

جاء ذلك اليوم الاثنين ضمن جولته الميدانية لمحافظتي قنا والأقصر، لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من 60% من الأعمال الإنشائية للمستشفى، لافتاً إلى توجيه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز وافتتاح المستشفى وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى وجودة.

وتابع "عبدالغفار" أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 107 سرير ( 69 سرير إقامة، 27 رعاية مركزة، 11 حضانة للأطفال المبتسرين)، فضلاً عن 20 سرير غسيل كلوي، و16 عيادة تخصصية, و4 غرف عمليات)

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استكمل جولته بوضع حجر أساس مستشفى الرمد التخصصي بالمحافظة، والتي من المقرر إنشاؤها على مساحة أرض 4000 متر مربع، لافتاً إلى أن المستشفى تعد خطوة هامة ضمن الخطوات المُتخدة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة قنا.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى في غضون عامٍ ونصف، لتخدم كافة أهالي المحافظة البالغ عددهم 3 مليون و600 ألف مواطن ، دون تحميلهم عناء ومشقة الحصول على الخدمة والانتقال من محافظة لأخرى.

ورافق الوزير الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور احمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور راجي تواضروس، وكيل الوزارة بمحافظة قنا.

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الصحة : استكمال 60% من إنشاءات مستشفى دشنا المركزي | وتوجيه عاجل بشأنه

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