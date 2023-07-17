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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقار الحدائق المنهار.. النيابة تحقق.. والتضامن والتحالف الوطني يصرفان تعويضات

العقار المنهار
العقار المنهار

استيقظ سكان حدائق القبة على كارثة بعد انهيار عقار سكني مكون من أربع طوابق بشارع مكاوي الذي راح ضحيته ‫٩ من السكان واصيبت سيدة تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة , فيما انتقل اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة لتفقد ومتابعة جهود فرق الأنقاذ اثناء انتشال الضحايا والمصابين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.

‏وخلال الساعات الماضية بذلت قوات الأنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة جهوداً مضنية لسرعة انتشال الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض كيث تم انتشال ٩ جثث من أسفل الأنقاض ، وسيدة أخرى تم استخراجها من أسفل الكتل الخرسانية (مصابه).

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا صباح اليوم الاثنين بانهيار عقار سكني بشارع مكاوي بحدائق القبة ، علي الفور هرعت قوات الانقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة وبعد ساعات من البحث تم انتشال ٩ ضحايا وسيدة اخري مصابه تم استخراجها من اسفل الانقاض ، فيما تم إخلاء عقارين مجاورين للمنزل المنهار حرصا على أرواح المواطنين.

وتابعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحادث، أسفر عن سقوط تسعة ضحايا ، ووجهت الوزيرة بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية ، وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن صرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة من الحادث و تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء الانهيار ، حيث تقرر صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة ٥٠ ألف جنيهًا لأسرة المتوفي ، وصرف ٢٥  ألف جنيهًا لكل مصاب، وعلي الفور انتشر متطوعي التحالف الوطني  بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار  المُنهار .

وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار، وكلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

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التحالف الوطني التضامن الاجتماعي انهيار عقار تعويضات حدائق القبة مدير أمن القاهرة

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