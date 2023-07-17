خبير: مشتريات المؤسسات المحلية والعربية عززت الأداء الإيجابي للبورصة المصرية

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية EGX30 اختتم تعاملات اليوم الإثنين مرتفعا باكثر من 168 نقطة بنسبة صعود 0.97% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17512.01 نقطة بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأوضح أن هذا التوجه انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة والاستقرار أعلاه بنهاية التعاملات اليوم بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح.

وأضاف أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17400 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17700 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة المراكز المالية تدريجياً الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ويدفعه إلى استمرار الصعود.

وأشار إلى أنه في حال ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17700 نقطة قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 17400 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال حسام عيد: استقر أيضاً بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق مرتفعا بمقدار 19.46 نقطة بنسبة صعود 0.57% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3442.45 نقطة بفضل الاداء المتباين والمستقر لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وأضاف أن اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء دفع المؤشر السبعيني إلى الإغلاق بالمنطقة الخضراء في نهاية التعاملات، ليتجه بهذا الاداء إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3460 نقطة ومحاولة اختراقه والاستقرار أعلاه ليستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 3500 نقطة.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 21289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 7331 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.