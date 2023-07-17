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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زمزم: التحالف الوطنى للعمل الأهلي قيمة مضافة لمنظمات المجتمع المدني

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال مصطفي زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني قيمة مضافة كبيرة لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على خدمة المواطن المصري.

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وكيل صحة الشيوخ : التحالف الوطني وحّد منظومة الدعم للأكثر احتياجًا

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نجاد البرعي: جمعيات «التحالف الوطني» تنموية بالمعنى الواسع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "أوجه الشكر لمجلس النواب لموافقته على قانون ينظم العمل داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وداخل كياناته.. وهو ما يفيد المواطن بشكل مباشر وحشد الجهود التطوعية من خلال كيانات تخدم المواطن المصري"، موضحا أن القانون خرج بشكل مشرف ومحترم جدا والجميع كان في انتظار هذا القانون، ويتضمن مجموعة من المواد التي وافق عليها مجلس النواب أهمها الشكل الرسمي والقانوني وكذلك الإتاحة لإعطاء التحالف الوطني لإنشاء بعض المشروعات والصناديق الاستثمارية التي تدر دخل على أعضاء التحالف الوطني والتحالف له كيان اعتباري ومقرات منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح زمزم، أنه ينظم العمل بشكل قانوني وتشخيص معدلات الفقر والاستهداف المباشر للأماكن الأكثر احتياجا، موضحا إنه التحالف منذ نشأته كان فى اشد الاحتياج لهذا القانون، وأن القانون يتيح فكرة انتقال الخبرات ونقل المعلومات بين المؤسسات وبعضها بشكل مرن، وينظم العمل بشكل قانوني والتنسيق مع كافة جهات الدولة، بما يحقق الاستهداف المباشر للأسر الأكثر احتياجا.

التحالف الوطني مصطفى زمزم مجلس النواب النواب المشروعات

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