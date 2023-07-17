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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفير 100 فرصة عمل لذوى الهمم بمجموعة من المطاعم في القاهرة والجيزة

وزارة العمل
وزارة العمل

وفرت مديريتي العمل بمحافظتى القاهرة والجيزة، ١٠٠ فرص عمل  للأشخاص من ذوي الاعاقة، و"الصم والبكم والحركية البسيطة وضعف الابصار" بمجموعة من مطاعم امريكانا بالمحافظتين وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل فروع الشركة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أنه تم توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريين ومجموعة امريكانا لتعيين 100 من ذوى القدرات الخاصة داخل المجموعة في فروعها، بالقاهرة والجيزة، وذلك لإستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

وأشارت إلى أنه يتم التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة بالقاهرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر ، او من خلال الاتصال برقم المسئول أميرة خالد 01285520985 – 01030008349 .

وأضافت المدير العام ، أن فرص العمل المتاحة توفر العديد من المزايا لذوى الهمم والقدرات منها راتب شهرى مجزى وحوافز وبدلات، وتأمين صحى وإجتماعى، وتأمين على الحياة ، ووجبات داخل المطاعم ، وأجازة أسبوعية ، وزي مجانى ، لمن هم من سن 18 إلى 35 سنة ، والعمل قرب محل إقامتهم لمدة 9 ساعات يومياً .

وحددت شروط التقدم للحصول على الفرص أن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والموقف التجنيدى للذكور مع وجود بطاقة الخدمات المتكاملة .

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