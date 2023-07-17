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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدا من المستثمرين الإيطاليين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد من المستثمرين الإيطاليين، الذي يزور المحافظة لبحث آليات التعاون في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك بحضور اللواء هشام محمد رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد وعدد من التنفيذيين المعنيين في مجالات الزراعة والري واستصلاح الأراضي .

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وأوضح المحافظ أن اللقاء تناول استعراض أبرز المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، و المشروعات والمبادرات التنموية الجارية، وجهود المحافظة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار الجاد وتيسير كافة الإجراءات اللازمة.
مشيرًا إلى أن الجانب الإيطالي أكد تطلعه للاستفادة من المزايا التنافسية التي تحظى بها المحافظة وخاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بهذه القطاعات.

 

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