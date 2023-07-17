تعليم الوادي الجديد: استمرار خطة النشاط الصيفى

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن استمرار خطة النشاط الصيفى وبرنامج إثراء مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.



وأوضح «عبدالعزيز» أن البرنامج يجرى تنفيذه بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية بهدف صقل وتنمية مهارات الطلاب المستهدفين باللغة العربية، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم لهم بمجالات متعددة منها حفظ القرآن الكريم، القراءة الحرة، كتابة القصة والمقال والشعر، مهارات الخط العربي.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إلى جهود القائمين على العمل للحرص على مصلحة الطلاب والاستثمار الأمثل للوقت بالإجازة الصيفية.