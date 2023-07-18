عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعمال أول يوم في محرم .. 5 أمور لا تفوتك

أعمال أول يوم في
أعمال أول يوم في محرم

يستعد المصريون لاستقبال أول يوم في محرم، وسط تساؤلات عن ماذا أفعل في أول يوم في محرم، وهل هناك سنن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أول يوم في محرم؟

وفي التقرير التالي نوضح أبرز وأهم أعمال أول يوم في محرم، وما ينبغي أن يلزمه المسلم لإحياء الشهر الحرام، وأول شهور السنة الهجرية لعام 1445.

أعمال أول يوم في محرم

شهر محرم، هو أحد شهور الجاهلية التي كانت العرَبُ تعَظِّمُه، وكان يسمَّى بـ شهرِ اللهِ الأصَمِّ؛ مِن شدةِ تحريمِه.. والصَّومُ في شهرِ محَرَّم مِن أفضل التطوُّعِ؛ فقد أخرج مسلمٌ من حديث أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «أفضلُ الصِّيامِ بعد شَهرِ رمضانَ شهرُ اللهِ الذي تَدْعونَه المُحَرَّمَ، وأفضَلُ الصَّلاةِ بعد الفَريضةِ قيامُ الليلِ».

شهر المحرم من الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى إجمالاً وفي السنة النبوية المطهرة تفصيلاً، ولعل في مكانة الأشهر الحرم كشفت الآيات القرآنية خطورة الظلم والتعدي والقتل في هذه الأشهر.

كما أن شهر المحرم هو من الشهور الحرم التي عظَّمها الله تعالى وذكَرها في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهور عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ» (التوبة - 36)، ويستحب صيام يوم عاشوراء فعن أبي قَتادة رضي الله تعالى عنه، عن الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم - قال: «صوم عاشوراء يكفِّر السّنة الماضية، وصوم عرفة يكفِّر سنتين: الماضية والمستقبَلة» 

وشرف الله تعالى هذا الشَّهرَ من بين سائرِ الشُّهورِ، فسُمِّي بشهرِ اللهِ المُحَرَّمِ، فأضافه إلى نفسِه، تشريفًا له، وإشارةً إلى أنَّه حرَّمه بنفسه، وليس لأحدٍ من الخلقِ تحليلُه. كما بيَّن رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تحريمَ الله تعالى لهذه الأشهُرِ الحُرُمِ، ومِن بينِها شهرُ المُحَرَّمِ؛ لِما رواه أَبو بَكْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قَالَ: «إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الذي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ».

ومن أحكامِ شهرِ الله المُحَرَّم تحريمُ ابتداءِ القتالِ فيه؛ قال ابنُ كثير رحمه الله: وقد اختلف العُلماءُ في تحريمِ ابتداءِ القتالِ في الشَّهرِ الحرامِ: هل هو منسوخٌ أو مُحكَمٌ؟ على قولينِ: أحدُهما، وهو الأشهَرُ: أنَّه منسوخٌ؛ لأنَّه تعالى قال هاهنا: «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ» وأمَرَ بقتالِ المشركين.

والقولُ الآخَرُ: أنَّ ابتداءَ القِتالِ في الشَّهرِ الحرامِ حرامٌ، وأنَّه لم يُنسَخْ تحريمُ الشَّهرِ الحرامِ؛ لقولِه تعالى: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» وقال: «فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ».

فتاوى تشغل الأذهان .. هل الاستغفار دواء لكل داء؟ حقيقة ذكر العنكبوت والحمامتين في هجرة النبي

هل غسلت الملائكة النبي بماء زمزم يوم شق صدره.. الإفتاء توضح

أعمال أول يوم في محرم

1- الصيام في شهر محرم

ومن أعمال أول يوم في محرم المسنونة صيامه أول يوم وفي غيره من أيام الشهر الحرام، فقد أكدت الإفتاء أنه يجوز التطوع بـ صيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

وأوضحت: وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر محرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.

2- الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات.

3- اغتنامَ العبادة فيه والإكثار منها.

4- ترك الظلم: ذكر الإمام الطبري في "تفسيره" عن قتادة أنه قال: "إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووِزْرًا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حالٍ عظيمًا، ولكن الله يعظِّم من أمره ما شاء".

5- الإكثار من إخراج الصدقات.

أول يوم في محرم أعمال أول يوم في محرم ماذا أفعل في أول يوم في محرم فضل أول يوم في محرم العمل الصالح الاجتهاد في الطاعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

تفادي أخطاء البدري.. نصائح ذهبية من سيد معوض لمارسيل كولر مع الأهلي

4 لاعبين.. شوبير يكشف الستار عن صفقات الزمالك الجديدة بالانتقالات الصيفية

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

فيلم جديد.. مهيب عبد الهادي يعلق على الأزمة بين الزمالك وإنبي

موضوعات متعلقة

النشرة الدينية.. الأزهر يعتمد نتيجة الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية.. والإفتاء تستطلع هلال محرم اليوم

فتاوى تشغل الأذهان .. هل الاستغفار دواء لكل داء؟ حقيقة ذكر العنكبوت والحمامتين في هجرة النبي

هل غسلت الملائكة النبي بماء زمزم يوم شق صدره.. الإفتاء توضح

يقول جبريل للرسول: "أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك".. فما هما؟

دعاء دخول السنة الهجرية لقضاء الحاجة .. أدركه بـ 20 كلمة مجربة

متى أول يوم في السنة الهجرية 1445 .. وماذا يسن لاستقبالها؟

هل الاستغفار والصلاة على النبي دواء لكل داء؟.. 4 أسرار ربانية تجهلها

رأس السنة الهجرية.. الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم مساء اليوم

ترشيحاتنا

أعمال أول يوم في محرم .. 5 أمور لا تفوتك

تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 18-7-2023

%6 زيادة سنوية من أصل قيمة الرسوم على السيارات في قانون المرور

الزمالك لا يفاوض أحدًا.. أبو عايد: اتفاق الأهلي وبيراميدز وراء تحركات الميركاتو

لو بتسبب لك إحراج.. كيفية إلغاء ميزة التصحيح التلقائي للكتابة بهواتف آيفون

أسعار ستروين C4 موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ