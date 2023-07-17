إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية

أفاد الديوان الملكي المغربي، في بيان عاجل له اليوم، بأن إسرائيل أعلنت اعترافها رسميًا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وقال الديوان الملكي إن الملك محمد السادس تلقى رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أبلغه قرار إسرائيل بـ"“الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية"، مؤكدًا "موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة".

وأضاف البيان أن نتيناهو شدد "على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية”.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، تعيين شارون إيتاح كأول ملحق عسكري في المغرب، في خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين إسرائيل والمغرب.

ومن المقرر أن يقيم الملحق العسكري في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب، على أن يتولى رسميا المهمة في الأشهر المقبلة.

يذكر أن هذه الخطوة، جاءت تتويجا لعدة خطوات شهدها العامان الماضيان، تجسدت بزيارة كبار القادة العسكريين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة كان آخرها "الأسد الأفريقي" بمشاركة قوات النخبة على أرض المغرب.

يذكر أن الملحق العسكري شارون إيتاح هو من أصول عائلة يهودية عاشت في المغرب، يتحدث اللهجة المغربية، وكان قد قام بزيارة المغرب في العام المنصرم. ويشغل اليوم منصب قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية.