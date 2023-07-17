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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد المنستيري يفاوض فخر الدين بن يوسف بعد رحيله عن بيراميدز.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن وجود محاولات من جانب نادي الاتحاد المنستيري التونسي لضم فخر الدين بن يوسف بعد انتهاء تعاقده مع نادي بيراميدز .

و كتب احمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إذاعة "موزاييك" التونسية: الاتحاد المنستيري يحاول ضم فخر الدين بن يوسف قبل البطولة العربية".

وأكد أمير حيزم الأمين العام للاتحاد المنستيري التونسي، أن النادي ضم 9 صفقات جديدة استعدادا للبطولة العربية.

وقال أمير حيزم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بدأنا الاستعداد للبطولة العربية منذ أسبوع ونسعى للظهور بصورة طيبة".

وأضاف: "سوف نتجه للسعودية يوم 23 يوليو الجاري، استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية".

وعن مواجهة الزمالك قال: "الزمالك فريق كبير ومواجهته ستكون مكشوفة للجهاز الفني، وفريقنا يملك عناصر جديدة في البطولة العربية، والفريق ضم 9 لاعبين جدد استعدادا للبطولة العربية" .

واختتم: "التحقيقات التي تم إجراؤها على هامش مباراة الصفاقسي لن تؤثر على الإطلاق على اللاعبين".

فخر الدين بن يوسف أخبار نادي بيراميدز الاتحاد المنستيري فخر الدين

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