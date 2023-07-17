عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر الفنان عمرو دياب مؤشر البحث جوجل، عقب ظهوره في حفلته الأخيرة بـ استايل مختلف ونيولوك، حيث خطف الأنظار بموضة الشنب الرفيع أو الشارب المسطرة وهذه المرة الأولى التي ظهر من خلالها بهذا الشكل.

ونشر رواد السوشيال ميديا صور للفنان عمرو دياب من الحفل الغنائي، وانقسم المتابعين بين المؤيدين والمعارضين على مظهر عمرو دياب الجديد.

عمرو دياب

وكتب رواد السوشيال ميديا على الفيس بوك، «والنبي ما حد يقلده مترجعوش موضة الشنب الرفيع تاني، عمرو دياب هيقلب الدنيا الفترة الجاية بسبب الشنب الغريب ده، ايه يا عمرو انت بتكبر ولا بتصغر، يا جماعه محدش يعملها موضة».

الشنب الرفيع

والجدير بالذكر أن الشنب الرفيع أو الشارب المسطرة ظهر قديما بالتحديد في القرن العشرين، وظهر بها مجموعة من من الفنانين من الزمن الجميل ومن أبرزهم أحمد مظهر، رشدي أباظة، وكمال الشناوي.

رشدي اباظه 
عمرو دياب احمد مظهر الفنان عمرو دياب رشدي أباظة كمال الشناوي الشنب الرفيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

موضوعات متعلقة

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : تحذير للحوامل

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023: ازدهار صحي ومهني

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023: شراء سيارة جديدة

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023: مشاكل صحية كبيرة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : حب جديد

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : استشر الطبيب

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : مشاكل مالية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 17 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

ماكرون يستعد لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الفرنسية.. تفاصيل

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟.. الأرصاد توضح

الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

غادر قلعة الزمالك| الأهلي يستعيد درع الدوري.. ويطلب السعة الكاملة لاستاد مباراة الحرس

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

ارتفاع مستمر.. الأرصاد تقدم تحذيرات عاجلة للمواطنين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ