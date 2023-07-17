هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

تصدر الفنان عمرو دياب مؤشر البحث جوجل، عقب ظهوره في حفلته الأخيرة بـ استايل مختلف ونيولوك، حيث خطف الأنظار بموضة الشنب الرفيع أو الشارب المسطرة وهذه المرة الأولى التي ظهر من خلالها بهذا الشكل.

ونشر رواد السوشيال ميديا صور للفنان عمرو دياب من الحفل الغنائي، وانقسم المتابعين بين المؤيدين والمعارضين على مظهر عمرو دياب الجديد.

عمرو دياب

وكتب رواد السوشيال ميديا على الفيس بوك، «والنبي ما حد يقلده مترجعوش موضة الشنب الرفيع تاني، عمرو دياب هيقلب الدنيا الفترة الجاية بسبب الشنب الغريب ده، ايه يا عمرو انت بتكبر ولا بتصغر، يا جماعه محدش يعملها موضة».

الشنب الرفيع

والجدير بالذكر أن الشنب الرفيع أو الشارب المسطرة ظهر قديما بالتحديد في القرن العشرين، وظهر بها مجموعة من من الفنانين من الزمن الجميل ومن أبرزهم أحمد مظهر، رشدي أباظة، وكمال الشناوي.