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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهرت بالفوطة.. ليلا: هاجموني بسبب كليب في حمام مغربي

ليلا المغربية
ليلا المغربية

كشفت المطربة ليلا المغربية، تفاصيل بدايتها الفنية وتعرضها للانتقادات بسبب الظهور ظهورها بالفوطة في حمام مغربي من خلال كليب لهلا يزيد أكتر، التي صورته عام 2005. 

وقالت ليلا المغربية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن هذا الكليب وضعها أمام الانتقادات ولقبها البعض بـ «مطربة الفوطة»، مشيرة إلى أنها لم تتعمد الإثارة في الكليب ولكن الفكرة تطلبت ظهورها بالفوطة في حمام مغربي. 

وتابعت ليلا المغربية، أنه على الرغم من ازدحام الوسط الغنائي بالمطربين والمطربات في بدايتها الفنية إلا أنها استطاعت النجاح وسط أسماء كبيرة مثل (هيفاء وهبى، روبي، نانسي عجرم) وغيرهن، مشيرة إلى أن هناك كليبات جريئة لم تهاجم بمثل الهجوم التي تعرضت له. 

واستطردت ليلا المغربية، أنها استكملت النجاح من خلال كليب مين قدك يا أسمر، التي صورته مع المخرج هادي الباجوري، وحقق نجاحاً كبيراً في عام 2007، فور عرضه على قنوات المزيكا والكلييات. 

وأضافت ليلا المغربية، أنها عاشت معظم سنوات عمرها في فرنسا، ودرست بالكونسرفتوار أربع سنوات، فهي تمارس الغناء باحترافية ودراسة معا. 

 

ليلا المغربية وعودتها 

في أخر يونيو الماضي، طرحت الفنانة ليلا المغربية، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم صارحني، باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

كليب صارحني

وقالت المطربة ليلا المغربية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها اختارت هذا التوقيت لطرح صارحني لأنها أغنية إيقاعية وبها حماس ومناسبة للموسم الصيفي. 

 

ليلا المغربية تعود بـ صارحني

بعد غياب طويل، تستعد الفنانة ليلا المغربية للعودة للساحة الفنية بسينجل خليجي من ألبومها القادم.

أغنية صارحني من كلمات وألحان رحيم أدم وتوزيع كمال الراضي، فيما تم تصوير الكليب بالعاصمة البلجيكية بروكسيل تحت إدارة المخرج فرانك لوكاس.

من جهة أخرى انتهت ليلا من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد الذي يضم 12 أغنية، حيث يغلب عليه الطابع الخليجي والعراقي بالاضافة إلى اللهجة المصرية وأغنية مغربية وأخرى طربية شهيرة قامت بإعادة غناءها بتوزيع جديد، كما قامت بتصوير جميع الأغاني إذ ستقوم بطرح مجموعة منها بشكل منفرد خلال الفترة القادمة قبل صدور الألبوم.

 

أحدث ألبومات ليلا المغربية

يذكر أن أخر ألبوم قامت ليلا بطرحه حمل عنوان "رومانسي" سنة 2011، ثم اكتفت بعد ذلك بإعادة تسجيل وطرح أغاني شهيرة على غرار "جريت وجاريت" و"بيسامي" و "عمري ماننساك يا ماما".

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