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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تجميد الأغذية بالطرق التكنولوجية الحديثة..دراسة علمية بجامعة بنها ..صور

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

حصلت الباحثة شروق هاشم صادق هاشم على درجة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة بنها في التغذية وعلوم الأطعمة في التجميد والتبريد بالطرق التكنولوجية الحديثة بحفظ بعض الخضروات الشائعة الانتشار في مصر بالتجميد.
وأشرف على الدراسة الدكتور عمرو أحمد إمام أستاذ التغذية وعلوم الاطعمة قسم الاقتصاد المنزلي وعميد كلية التربية النوعية سابقًا بجامعة بنها، والدكتور يوسف عبدالعزيز الحسانين أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق جامعة المنوفية، والدكتورة غادة محمود البسيوني أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة جامعة بنها.
وضمت لجنة المناقشة كلا من الدكتور أشرف عبدالعزيز عبدالمجيد أستاذ التغذية وعميد الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان السابق الدكتور عيد على زكي أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة جامعة بنها.
وتضمنت الرسالة، كيفية التغذية وعلوم الأطعمة في التجميد والتبريد بالطرق التكنولوجية الحديثة ولفتت الباحثة إلى أن الخضروات تلعب دورا مهما للنظام الغذائي للإنسان لأنها تدعم الأداء الطبيعي لأنظمة الجسم المختلفة وتزود خلايا الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف والزيوت الأساسية والمغذيات النباتية، حيث تحتوي الخضروات على كميات قليلة من الدهون والسعرات الحرارية.
وأشارت إلى أن الباذنجان نبات شائع جدا يزرع على مساحات تزيد عن ١.٧مليون هكتار في جميع أنحاء العالم ويستخدم في الأغراض الطبية، نظرا لتكوينه والذي يحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدا والمواد الكيميائية النباتية التي تحتوي على مكونات الفينول والفلافونويدات والألياف بشكل أساسي.

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جامعة بنها التغذية وعلوم الأطعمة التجميد والتبريد بالطرق التكنولوجية أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة جامعة بنها الاقتصاد المنزلي

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