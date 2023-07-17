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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تفاصيل زيارة وفد من البرلمان المصري إلى بروكسل

وفد برلماني من مجلس
وفد برلماني من مجلس النواب بزيارة إلى بروكسل

يقوم وفد برلماني من مجلس النواب بزيارة إلى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضوية النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب.

وقد نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل عددً من اللقاءات الهامة للوفد البرلماني اليوم 17 يوليو 2023 شارك فيها سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا الدكتور بدر عبد العاطي. تضمن لقاءات الوفد مقابلات مع عدد من كبار المسئولين الأوربيين والبلجيكيين مع كل من مدير عام قطاع العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية والتجارة الخارجية البلجيكية، ومدير عام قطاع العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية والتجارة الخارجية البلجيكية، بحضور مدير عام الإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البلجيكية، بالإضافة إلى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية، و النائب "دايفيد ماكلستر" رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.


تضمن برنامج الزيارة كذلك عقد لقاءً موسعًا مع ممثلي الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهو اللقاء الذي استضافته بعثة اليونان لدى الاتحاد الأوروبي، وانعقد بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجموعتي المشرق والمغرب والشرق الأوسط والخليج بالمجلس الأوروبي.

أستعرض الوفد البرلماني المصري برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التطورات الإيجابية التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر مؤخرًا، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بعد إجراء التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2022، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الحوار الوطني الذي انعقدت أولى جلساته في مايو 2023 بمشاركة واسعة من مختلف التيارات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمعارضة، وما ينتظر أن يسفر عنه الحوار من تقدم على صعيد محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية وموضوعات حقوق الإنسان.

 كما أشار النائب طارق رضوان إلى الدور الهام الذي قامت به لجنة العفو الرئاسي بعد تفعيل علمها في أبريل 2023، والتي أسفرت عن الإفراج عما يزيد عن 1400 شخص منذ تفعيل اللجنة وإعادة دمجهم في المجتمع.


كما تطرق الوفد إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لمسألة ترقية أوضاع حقوق الإنسان في إطار المقاربة الشاملة، والتي تركز على الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتساقًا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وفي هذا الإطار تناول النائب  طارق رضوان بشكل مستفيض مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف رفع مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات، بما يسهم في المزيد من ترقية أوضاع حقوق الإنسان خاصةً في بعديها الاجتماعي والاقتصادي جنبًا إلى جنب البعد السياسي.


من جانبهم، أشاد مسئولو الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية البلجيكية بما حققته مصر من تطور إيجابي ملحوظ على صعيد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، وأعربوا عن تطلعهم لمواصلة الانخراط مع الجانب المصري على كافة المستويات، كما أكدوا على اعتزازهم بعمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والعلاقات المتميزة بين مصر وبلجيكا.

الاستراتيجية الوطنية الاتحاد الأوروبي البرلمان المصري التجارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي

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