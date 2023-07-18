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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

استكمال مشروع الصرف الصحي حلم أهالى كفر سنجلف القديم بالمنوفية

صدى البلد

معاناة يعيشها أهالي كفر سنجلف القديم - التابعة لمركز الباجور - فى محافظة المنوفية ، بسبب تعطل استكمال مشروع الصرف الصحي منذ عده أعوام   .

قال المواطن  عاطف حباني ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن أهالي كفر سنجلف القديم - التابعة لمركز الباجور - فى محافظة المنوفية من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى داخل الكفر والاعتماد فقط على الطرنشات التى تسربت منها مياه الصرف الصحى منها أسفل المنازل، ما أدى لظهور التصدعات والتشققات فى كثير منها وتهدد بكارثة بيئية، فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب".

 

وأشار إلى أن "شوارع وطرقات الكفر تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

 

وتابع: "نعانى من الطفح الدائم لمياه الصرف الصحى بالشوارع، مما أصاب أهالى القرية بالأمراض، خاصة الأطفال، والطريق غير مرصوف بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى".


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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