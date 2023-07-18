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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إعادة بناء المعهد الأزهري مطلب أهالي قرية أوليلة في الدقهلية

صدى البلد

استغاث أهالى قرية أوليلة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بفضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر من أجل إعادة بناء المعهد الدينى بالمنطقة بعد أن تم هدمه منذ عدة سنوات ، مطالبين شيخ الأزهر بالتدخل السريع والعاجل من أجل حماية أولادهم.

 

وقال المواطن عماد الغلبان فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد ": نطالب شيخ الأزهر بتخفيف المعاناة عن الطلاب الذين يرغبون فى استكمال دراستهم بالمعهد الدينى مطالبين ببناء المبنى، بدلًا من الانتقال لقرى أخرى ما يعرض الطلاب للحوادث والإصابات من جراء الانتقال لتلك المعاهد البعيدة عن قريتهم.

 

وأضاف: تقدَّمنا بالعديد من الشكاوى ولكنهم دون جدوى وغير مهتمين بمعاناة الطلاب، منذ ثلاث سنوات من هدم مبنى المعهد الأزهرى، ولم يبدأ فى أعمال البناء، وظل الطلاب على مدار سنوات يعانون من الانتقال من قريتهم لقرى مجاورة تبعد عنها، وتحول موقع المعهد لمقلب للقمامة، وطالته مياه الصرف الصحى والإهمال.

وقال نستغيث بشيخ الأزهرى ونطالب بإرسال لجنة لقرية اوليلة لمعاينة قطعة الأرض ومراجعة المنطقة الأزهرية لبناء المعهد الأزهرى مرة أخرى ليدرس الطلاب المُشتتون فى قرى متعددة فى مكان واحد وخاصة بالمرحلة الإعدادية والثانوية يعانون الكثير منذ إزالة المعهد .


للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01063735950
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أحمد الطيب شيخ الأزهر المعهد الديني المعهد الازهرى قرية اوليله

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