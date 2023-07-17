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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني: جسر القرم كان يستخدم لأغراض عسكرية وهو هدف مشروع

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم الأثنين، إن سحب روسيا للضمانات الأمنية للملاحة في البحر الأسود تهديد مباشر وغير قانوني.

وأضاف كوليبا، أن جسر شبه جزيرة القرم كان يستخدم لأغراض عسكرية فقط من جانب روسيا ونعتبره هدفا عسكريا.

ومن جانبه، قال وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، إنه تم ضرب جسر القرم بواسطة بمسيرات بحرية.

وقال فيدوروف، عبر “تليجرام”، “اليوم تم تفجير جسر القرم بواسطة مسيرات بحرية”.

وعلى الجانب آخر، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن هجوم نظام كييف على جسر شبه جزيرة القرم لن يترك دون رد.

وقال بوتين في اجتماع حكومي حول الوضع حول جسر القرم: "من الطبيعي أن يأتي رد روسيا"، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تعمل على المقترحات ذات الصلة.

وأعلن الرئيس الروسي بأنه أمر بفتح تحقيق مفصل بشأن الهجوم على جسر شبة جزيرة القرم، وذلك في كلمة ألقاها اليوم.

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