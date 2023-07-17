عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على جسر القرم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن الأمم المتحدة تؤكد عدم جواز شن ضربات على البنية التحتية المدنية.

جاءت تصريحات دوجاريك، تعليقا على الهجوم الأوكراني على جسر القرم، صباح اليوم الإثنين.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال دوجاريك: "الأمم المتحدة اطلعت على تقارير عن هجوم على جسر القرم.. نذكر جميع الأطراف فقط بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، إنه تم ضرب جسر القرم بواسطة بمسيرات بحرية.

وقال فيدوروف، عبر “تليجرام”، “اليوم تم تفجير جسر القرم بواسطة مسيرات بحرية”.

ويربط الجسر الرئيسي شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي ويعمل كخط إمداد حيوي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.

100 ألف جندي.. تحرك عسكري عاجل من الجيش الروسي في أوكرانيا

أوكرانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على جسر القرم

وقال فيدوروف، إن تصميم المعدات وكذلك مرافق الإنتاج سيبقى تحت السرية، مضيفا أنه “من الأفضل العمل، وليس الكشف عن صور لمنشآت الإنتاج الخاصة بنا وتزويد قوات الدفاع.. لقد زاد الإنتاج بالفعل بأكثر من 100 مرة في بعض القطاعات مقارنة بالعام الماضي”.

الأمم المتحدة جسر القرم روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

موضوعات متعلقة

ماكرون يستعد لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الفرنسية.. تفاصيل

100 ألف جندي.. تحرك عسكري عاجل من الجيش الروسي في أوكرانيا

أوكرانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على جسر القرم

5 ضربات قاصمة.. الكشف عن استراتيجية بوتين السرية في أوكرانيا

بيان إسرائيلي بشأن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو

هزة بالأسواق العالمية.. إيطاليا تدق ناقوس الخطر بعد إنهاء العمل بصفقة الحبوب

السعودية.. نداء عاجل من التعليم لـ أولياء أمور الطلبة

حظرته 108 دول.. تحذيرات مرعبة من وصول أبشع سلاح تم ابتكاره لأوكرانيا

ترشيحاتنا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

معدل قياسي للحرارة في الصين .. الأعلى منذ 2017

توجيهات عاجلة من مكتب تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المؤجلين

بسبب إرتفاع درجات الحرارة.. مترو الأنفاق تعلن خفض سرعة قطارات الخط الأول

ظهرت بالفوطة.. ليلا: هاجموني بسبب كليب في حمام مغربي

المشرف على تنسيق الثانوية العامة يكشف موعد بدء استقبال الرغبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ