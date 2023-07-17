إعلان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على جسر القرم

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن الأمم المتحدة تؤكد عدم جواز شن ضربات على البنية التحتية المدنية.

جاءت تصريحات دوجاريك، تعليقا على الهجوم الأوكراني على جسر القرم، صباح اليوم الإثنين.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال دوجاريك: "الأمم المتحدة اطلعت على تقارير عن هجوم على جسر القرم.. نذكر جميع الأطراف فقط بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، إنه تم ضرب جسر القرم بواسطة بمسيرات بحرية.

وقال فيدوروف، عبر “تليجرام”، “اليوم تم تفجير جسر القرم بواسطة مسيرات بحرية”.

ويربط الجسر الرئيسي شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي ويعمل كخط إمداد حيوي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.

وقال فيدوروف، إن تصميم المعدات وكذلك مرافق الإنتاج سيبقى تحت السرية، مضيفا أنه “من الأفضل العمل، وليس الكشف عن صور لمنشآت الإنتاج الخاصة بنا وتزويد قوات الدفاع.. لقد زاد الإنتاج بالفعل بأكثر من 100 مرة في بعض القطاعات مقارنة بالعام الماضي”.