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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: هجوم نظام كييف على جسر القرم لن يترك دون رد

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بأن هجوم نظام كييف على جسر شبه جزيرة القرم لن يترك دون رد.

 

وقال بوتين في اجتماع حكومي حول الوضع حول جسر القرم: "من الطبيعي أن يأتي رد روسيا"، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تعمل على المقترحات ذات الصلة.

 

وأعلن الرئيس الروسي بأنه أمر بفتح تحقيق مفصل بشأن الهجوم على جسر شبة جزيرة القرم، وذلك في كلمة ألقاها اليوم.

 

وقال بوتين في كلمته، إنه تم ارتكاب عمل إرهابي على جسر شبه جزيرة القرم، لافتا إلى أن تعرض جسر القرم لأضرار خطيرة جراء الهجوم الأوكراني.

 

وأضاف الرئيس الروسي:، أن جسر شبه جزيرة القرم تعرض لأضرار خطيرة جراء العمل الإرهابي وتعرضة لجهومين من القوات الأوكرانية.

 

وتابع بوتين: "يجب بدء أعمال صيانة جسر شبه جزيرة القرم بشكل سريع"، لافتا إلى أنه طلب من حكومته خطط جدية لتأمين جسر القرم الذي تعرض لعدة هجمات.

 

كما طالب الرئيس الروسي من الحكومة بطرح مقترحات جدية بشأن ضمان سلامة العبور على جسر القرم، كما وجه باستئناف الحركة على جسر القرم بأسرع وقت ممكن.

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