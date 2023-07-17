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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. استئناف حركة المرور على جسر القرم منتصف سبتمبر

جسر القرم
جسر القرم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين إن حركة المرور على جسر كيرتش ، الذي يربط شبه جزيرة القرم المرفقة  بالبر الرئيسي الروسي، ستستأنف في مسار واحد فقط في 15 سبتمبر، وفق ما ذكرت شبكة.

وقال في اجتماع مع مسؤولين ، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ستفتح حركة المرور في الاتجاهين لممر واحد فقط بحلول 15 سبتمبر.
وذكر أن "إحدى الطرق على جسر السكك الحديدية تعرضت لأضرار طفيفة لا تؤثر على عمل القطارات".
وبحسب ما ورد تم تنفيذ هجومين في حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين (8 مساءً بالتوقيت الشرقي لامريكا الأحد) ، مما ألحق أضرارًا بجزء من الجسر ، وفقًا لقناة Telegram Gray Zone.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني (SBU) لشبكة CNN إن هذا الهجوم كان بمثابة عملية مشتركة بين وحدة أمن الدولة والقوات البحرية الأوكرانية.
تحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم لم يتلقوا إذنًا بالتحدث بشكل رسمي.

وقال خوسنولين إن العبارات المدنية والتجارية ستكون متاحة. 
 

15 سبتمبر Telegram الأمن الأوكرانى الاوكراني الرئيس الروسي فلاديمير الرئيس الروسى السكك الحديدية الروسي فلاديمير بوتين

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