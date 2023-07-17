إحنا مش كوبري|أول رد من مدرب ميتلاند السابق على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

أكد الإسباني ألبرت كابياس المدير الفني السابق لميتلاند الدنماركي، أن احتراف إمام عاشور لم يكن بمثابة كوبري لانتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال كابياس، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "ميتلاند رشح لي اسم إمام عاشور وكان الاختيار الأول للنادي، والتعاقد معه كان بمجهود جماعي بين كشافي النادي والإدارة وأنا كمدير فني".

وأضاف: "حين رحلت عن الفريق كنت أخشى على إمام عاشور فهو شخص لطيف ولاعب متميز وكان يحتاج إلى عناية خاصة".

وتابع: "اهتممت بإمام عاشور على المستوى الشخصي أكثر من الفني لأنها أول تجربة احترافية له خارج وطنه مصر".

وأوضح كابياس: "إمام عاشور كان جائعا للنجاح في ميتلاند وهذا ما أعجبني في شخصيته".

وأتم: "أرى انتقال إمام عاشور للأهلي مفيدا، لأنه لم يحظ بدقائق كافية بعد رحيلي، ولم نكن إطلاقا بمثابة كوبري لانتقاله إلى الأهلي كما تردد".