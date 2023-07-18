عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: حياة رومانسية قوية

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

استمتع بعلاقة حب رائعة، سوف تستغل كل فرصة مهنية لإثبات قوتك، من الناحية المالية ، أنت أقوى وستكون صحتك أيضًا في حالة جيدة.

توقعات برج القوس في الحب

اليوم، ستتمتع بحياة رومانسية قوية ، مليئة بالأحداث، سيكون الترابط أقوى وسيكون لديك بعض اللحظات الجميلة معًا. تحدث عن خططك المستقبلية، سيوافق والداك على العلاقة ويمكن أن يكون الزواج أيضًا موضوعًا للنقاش.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

أولئك الذين يعانون من اضطرابات في القلب أو الرئة سيواجهون مشاكل صحية كبيرة هذا الأسبوع، من الجيد استشارة الطبيب كلما شعرت بعدم الارتياح، سيشتكي بعض الأطفال من صحة الفم وسيعاني كبار السن من مشاكل في التنفس. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل

أولئك الذين يعملون في الآلات والسيارات سوف يتعلمون أشياء جديدة تتعلق بالمجالات، سيتواصل رجال الأعمال مع أشخاص جدد قد يكونون مفيدين في المستقبل.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

ستكون هناك نقاشات بسيطة داخل الأسرة تتعلق بالممتلكات اليوم ولكن ذلك لن يؤثر على الثروة، سيجد بعض رواد الأعمال أيضًا أموالًا من عملاء أجانب اليوم. د

القوس القوس وحظك اليوم برج القوس برج القوس وحظك اليوم برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء برج القوس وحظك اليوم صحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

موضوعات متعلقة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : تحذير للحوامل

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023: ازدهار صحي ومهني

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023: شراء سيارة جديدة

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023: مشاكل صحية كبيرة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : حب جديد

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : استشر الطبيب

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : مشاكل مالية

ترشيحاتنا

حرمان سنين.. حكاية مؤلمة لأم لم تر أبنائها لمدة 37 عاما

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

عضو إدارة الاتحاد السكندري يكشف مصير محمود علاء من العودة للزمالك

مش هياخد الدوري.. رضا عبد العال يصدم عشاق الزمالك بشأن الموسم الجديد

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 18 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ