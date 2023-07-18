عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد تهديده لـ تويتر .. تطبيق Threads في طريقه للدفع بأفضل ميزاته

منافس تويتر .. تطبيق
منافس تويتر .. تطبيق Threads في طريقه للدفع بأفضل ميزاته

تستعد شركة ميتا لإطلاق ميزة جديدة لتطبيق Threads المنافس لـ تويتر، والتي يتوقع أن تحقق نجاحا أكبر للتطبيق وتساهم في زيادة عدد مستخدميه؛ مما يزيد الضغط على تطبيق تويتر الذي بات يعاني من هجرة كبيرة من المستخدمين إلى Threads ومنصات أخرى مثل Bluesky. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن تطبيق Threads سيحصل على ميزة الرسائل المباشرة "DMs" مما يعزز من تواجده وتوفير آليات للتواصل بين المستخدمين، الأمر الذي قد يهدد تويتر بشكل كبير، خاصة بعد أن وصل التطبيق في الأيام القليلة الماضية لأكثر من  100 مليون مستخدم.          

 

وفقا للموقع فإن آدم موسيري، رئيس إنستجرام، كان قد أعلن في وقت سابق أن الشركة ليس لديها خطط لطرح برامج للرسائل المباشرة في أي وقت قريب، ومع ذلك ، يشير مستند مسرب تم العثور من قبل Business Insider إلى أن ميزة المراسلة المباشرة هي إحدى الميزات التي ستصل قريبًا.

 

ويشير تقرير Business Insider إلى أن الشركة تعمل أيضًا على قسم "الاتجاهات والموضوعات" الجديدة جنبًا إلى جنب مع "البحث المحسن" و "المراسلة"، و قدم التحديث الذي يجلب هذه الميزات بشكل أساسي تحسينات متنوعة للنظام الأساسي ، بناءً على تعليقات المبدعين.

 

وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي فإن تطبيق Threads نظرًا لأنه يقع أيضًا تحت مظلة  ميتا ، فقد يدعم ميزة الرسائل أيضًا عبر الأنظمة الأساسية مثل إنستجرام، والتي تتيح لك إرسال رسائل إلى أصدقائك على ماسنجر، حيث ممن الواضح أن الرسائل المباشرة كانت على الأرجح واحدة من أكثر الميزات المطلوبة. 

 

بحسب TechCrunch تشير البيانات الجديدة إلى أن Threads قد حقق بالفعل خُمس قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لتويتر في جميع أنحاء العالم، كما وصل  لـ 86 ضعف من قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لتطبيق Truth Social المملوك للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي يعد أكبر منافس لتويتر في الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

وتشير صحيفة "ديلي ميل" إلى تدفق عدد كبير من مستخدمي تويتر على منصات منافسة منها منصة Bluesky وكذلك منصة Mastodon الألمانية، حيث اضطرت Bluesky  إلى إيقاف عمليات الاشتراك الجديدة مؤقتًا بعد أن تسبب التدفق الواضح لمحاولة التسجيل في حدوث مشكلات في الأداء.

 

ويعاني تويتر في الوقت الحالي، حيث أعلن مالك تويتر، إيلون ماسك، أن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيا بسبب انخفاض ما يقرب من 50 % في إيرادات الإعلانات.

 

وذكرت وكالة "رويترز" أن ماسك تخوف من أن أعباء الديون قد أصبحت ثقيلة للغاية ، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته في مارس الماضي بأن تويتر قد يصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول يونيو، وهو الأمر الذي لم يحدث.  

شركة ميتا تطبيق Threads تويتر منافس تويتر منصة Bluesky ميزة الرسائل المباشرة DMs مستخدمى تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

الزمالك لا يفاوض أحدًا.. أبو عايد: اتفاق الأهلي وبيراميدز وراء تحركات الميركاتو

4 لاعبين.. شوبير يكشف الستار عن صفقات الزمالك الجديدة بالانتقالات الصيفية

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

رحيل القندوسي.. سيد معوض: نيدفيد وإمام عاشور الأنسب لطريقة كولر مع الأهلي

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تفاصيل اختبارات قدرات فنون جميلة والأدوات المطلوبة

دعاء شهر محرم لقضاء الحوائج .. أدركه بـ 15 كلمة لاترد

غرامة 20 ألف جنيه.. احذر تغيير نشاط المحال التجارية بالمخالفة للقانون

بعد تهديده لـ تويتر .. تطبيق Threads في طريقه للدفع بأفضل ميزاته

أخبار العالم| مصر حذرت من أزمة غذاء بسبب الحرب الأوكرانية.. البلدان الفقيرة تهتز بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب .. الأمم المتحدة تحذر: قرار موسكو ضربة للمحتاجين

أخبار التعليم| طريقة تمكنك من التعرف على نتيجتك في اختبارات القدرات 2023.. حقوق القاهرة تعلن تعليمات مهمة للطلاب المحجوبة نتائجهم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصل لـ41 درجة وتصيب بالجفاف.. الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ