بعد تهديده لـ تويتر .. تطبيق Threads في طريقه للدفع بأفضل ميزاته

تستعد شركة ميتا لإطلاق ميزة جديدة لتطبيق Threads المنافس لـ تويتر، والتي يتوقع أن تحقق نجاحا أكبر للتطبيق وتساهم في زيادة عدد مستخدميه؛ مما يزيد الضغط على تطبيق تويتر الذي بات يعاني من هجرة كبيرة من المستخدمين إلى Threads ومنصات أخرى مثل Bluesky.

وبحسب موقع Gizmochina فإن تطبيق Threads سيحصل على ميزة الرسائل المباشرة "DMs" مما يعزز من تواجده وتوفير آليات للتواصل بين المستخدمين، الأمر الذي قد يهدد تويتر بشكل كبير، خاصة بعد أن وصل التطبيق في الأيام القليلة الماضية لأكثر من 100 مليون مستخدم.

وفقا للموقع فإن آدم موسيري، رئيس إنستجرام، كان قد أعلن في وقت سابق أن الشركة ليس لديها خطط لطرح برامج للرسائل المباشرة في أي وقت قريب، ومع ذلك ، يشير مستند مسرب تم العثور من قبل Business Insider إلى أن ميزة المراسلة المباشرة هي إحدى الميزات التي ستصل قريبًا.

ويشير تقرير Business Insider إلى أن الشركة تعمل أيضًا على قسم "الاتجاهات والموضوعات" الجديدة جنبًا إلى جنب مع "البحث المحسن" و "المراسلة"، و قدم التحديث الذي يجلب هذه الميزات بشكل أساسي تحسينات متنوعة للنظام الأساسي ، بناءً على تعليقات المبدعين.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي فإن تطبيق Threads نظرًا لأنه يقع أيضًا تحت مظلة ميتا ، فقد يدعم ميزة الرسائل أيضًا عبر الأنظمة الأساسية مثل إنستجرام، والتي تتيح لك إرسال رسائل إلى أصدقائك على ماسنجر، حيث ممن الواضح أن الرسائل المباشرة كانت على الأرجح واحدة من أكثر الميزات المطلوبة.

بحسب TechCrunch تشير البيانات الجديدة إلى أن Threads قد حقق بالفعل خُمس قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لتويتر في جميع أنحاء العالم، كما وصل لـ 86 ضعف من قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لتطبيق Truth Social المملوك للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي يعد أكبر منافس لتويتر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير صحيفة "ديلي ميل" إلى تدفق عدد كبير من مستخدمي تويتر على منصات منافسة منها منصة Bluesky وكذلك منصة Mastodon الألمانية، حيث اضطرت Bluesky إلى إيقاف عمليات الاشتراك الجديدة مؤقتًا بعد أن تسبب التدفق الواضح لمحاولة التسجيل في حدوث مشكلات في الأداء.

ويعاني تويتر في الوقت الحالي، حيث أعلن مالك تويتر، إيلون ماسك، أن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيا بسبب انخفاض ما يقرب من 50 % في إيرادات الإعلانات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن ماسك تخوف من أن أعباء الديون قد أصبحت ثقيلة للغاية ، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته في مارس الماضي بأن تويتر قد يصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول يونيو، وهو الأمر الذي لم يحدث.