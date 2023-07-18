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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: نرحب بالمشاركة لوضع حل سياسي في لبنان

وزير خارجية ايران
وزير خارجية ايران

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، بمشاركة إيران في حل الوضع السياسي في لبنان.
 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصرح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، حول الاجتماع الخماسي بشأن الوضع السياسي في لبنان، إن "إيران تعتبر قضية لبنان قضية لبنانية"، مشددا على ضرورة اتفاق شعب لبنان على مصير هذا البلد.
 

وأضاف كنعاني: "نحن نعتبر التدخلات في الحوار الداخلي لهذا البلد غير بناءة وتعيق دور الشعب اللبناني في تقرير مصيره. لكن الدول التي يمكن أن تساعد، بطبيعة الحال، نحن نرحب بالاتجاهات البناءة".
 

وتابع: "إذا طلب من إيران المشاركة، فنحن بالطبع نرحب بذلك. ليس لدي أي معلومات محددة حول هذا الاجتماع، ولا أعرف ما إذا كان قد تمت الدعوة".

ودعا وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، القوى السياسية اللبنانية إلى سرعة انتخاب رئيس للجمهورية.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عبد اللهيان تأكيده على ضرورة التفاهم بين الأحزاب والمكونات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، داعيا إياهم إلى الإسراع بهذه المهمة.


يذكر أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، كان قد التقى بوزير الخارجية ‏الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، والوفد المرافق له ‏بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني.

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