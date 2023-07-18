بنتي.. مصطفي قمر يشوق المتابعين لأغاني فيلم أولاد حريم كريم

شوق الفنان مصطفي قمر، المتابعين لصدور أغاني فيلم “أولاد حريم كريم”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر مصطفي قمر فيديو من كواليس تسجيل الأغنية، وعلق كاتبًا: "بنسجل أغاني فيلم "أولاد حريم كريم" غنوة "بنتي" كلمات الشاعر الأستاذ رضا زايد وتوزيع موسيقى الأستاذ أسامة كمال ومن الحاني والاوركسترا فرقة الأستاذ أحمد شرارة.. دعواتكم".

وانتهى فريق عمل فيلم "أولاد حريم كريم" من تصوير مشاهدهم بشكل كامل وحددت الشركة المنتجة شهر أغسطس المقبل كموعد لعرضه بالسينمات.

واحتفل كل نجوم الفيلم بعد الانتهاء من التصوير علي أنغام أغنية "لسه حبايب" للنجم مصطفى قمر وسط جو ملئ بالبهجة والسعادة.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.