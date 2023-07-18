إنتر ميلان يحسم صفقة خوان كوادرادو

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس، إتمام نادي إنتر ميلان الإيطالي اتفاقه مع الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب يوفنتوس السابق، للانضمام إلى صفوفه خلال الصيف الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" سيخضع كوادرادو لفحوصات طبية كلاعب جديد في صفوف إنتر ميلان،اليوم الثلاثاء.

وأضاف:" سينضم كوادرادو إلى إنتر ميلان لمدة عام واحد، بعدما رفض اللاعب عرضا بقيمة 8 ملايين يورو سنويا من الدوري السعودي".

وكان نادي يوفنتوس أعلن الشهر الماضي، رحيل خوان كوادرادو بعد انتهاء عقده مع الفريق.

وخاض خوان كوادرادو 314 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات، سجل 26 هدفا وصنع 65 تمريرة حاسمة.