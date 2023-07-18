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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني بشأن مخالفة هيئة سلامة الغذاء لقانون العمل

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أعلنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن تقدمها بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن 
ما انتهجته هيئة سلامة الغذاء من سياسات مخالفة لقانون العمل و لقانون إنشاء الهيئة و لائحتها الداخلية. 

 

وتساءلت “ سعيد ” قائلة :" هل يجوز للهيئة حرمان الصيادلة من تحضير الماجستير إلا في موضوع واحد علمًا بأنه علي نفقتهم الخاصة و حرمانهم من يوم للتفرغ و الدراسة ؟ هل يجوز حرمان الصيادلة دون غيرهم من العاملين بالهيئة من بدلات السفر و التنقل و توفير مبيت في حال الإغتراب أو السفر في مأموريات خارج الهيئة و إلزام المكلف علي الإمضاء بالتنازل عن حقوقه المادية و منع طلبه للنقل من فرع لآخر مخالفاً للمواد ٦٦و ٦٧ و ٦٨ و٧٠و ٧٣  من اللائحة الداخلية لإنشاء الهيئة ؟.

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وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه كيف تنمي هيئة سلامة الغذاء روح الإنتماء و الإخلاص لها و هي من الجهات الرقابية من الطراز الأول و هي تنتهج سياسات فيها تفرقة بين الصيادلة و البيطريين و الزراعيين في منح الحقوق السابقة لفئة دون الأخرى ؟. 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب مصطفى مدبولي هيئة سلامة الغذاء قانون العمل الصيادلة

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