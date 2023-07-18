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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعمير الوادى الجديد: انتهاء رصف محور تنيدة منفلوط

أعلن جهاز تعمير الوادي الجديد، عن انتهاء أعمال رصف محور تنيدة منفلوط الذي يربط قلب محافظة الوادي الجديد من مدينة الداخلة وشرق العوينات، وحتى أسيوط بطول 280 كيلومترا، كما يختصر ما لا يقل عن 200 كيلومتر في زمن هذه الرحلة والذي يبلغ إجمالى طوله 300 كيلومتر طولى وبعرض 11 مترا، و يربط مركزى بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ، ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق.


وقال اللواء هشام محمد عبد السلام رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف فى أخطر مناطق الطريق عند نقطة جبال النقب فى موازاة تنيدة التابعة لمركز بلاط، والتى ترتفع مسافة كبيرة عن سطح الأرض، حيث تم عمل خطوط هندسية للطريق بما يحول دون حدوث تعرجات وعرة شأن طريق النقب على طريق الخارجة أسيوط، كما تم مراعاة الأبعاد القياسية لمخرات السيول والتى تخترق الطريق قبل الصعود لهضبة النقب حيث يجرى تجهيز المواقع الخاصة بمخرات السيول بالتنسيق مع وزارة الرى والجهات المختصة.

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وأضاف عبد السلام أنه تم تنفيذ المحور على 3 مراحل بطول 300 كيلو متر من نقطة الكيلو صفر وحتى نهاية الطريق، والذى تم إنجاز مرحلته الأولى بطول 60 كم بداية من نقطة مطار الداخلة وحتى تقاطع طريق شرق العوينات وامتداد تنيدة، حيث انتهت أعمال الحفر والردم وتربة الأساس ومنطقة النقب حتى الكيلو 100، وتم إنهاء باقي الأعمال فى موعدها كما نجح فريق العمل فى اختراق منطقة النقب الوعرة عند ارتفاع أعلى نقطة عن مستوى الطرق بحوالى 500 متر ويجرى تنفيذ استراحات ومحطات خدمة على مسار الطريق، بالإضافة لمخطط لتنمية اقتصادية على مسار الطريق زراعية وصناعية

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