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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدخل وطريق دير درنكة

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال النهائية لمشروع تطوير مدخل وطريق دير درنكة ضمن مسار محطات رحلة العائلة المقدسة تمهيدًا لافتتاحه قريبًا والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة إهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية . 

 رافقه خلال الجولة الأب عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية الاقباط الارثوذوكس بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة والأب بيشوي من دير العذراء مريم بدرنكة ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.


وتابع المحافظ أعمال التطوير التي يجري تنفيذها على جانبي طريق دير العذراء بدير درنكة وإضافة مساحات خضراء وتشجير المنطقة لإعطاء المكان شكل جمالي بالإضافة إلى تطوير المنطقة واستكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري.


ووجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال استعدادًا لاستقبال الاحتفالات السنوية للدير الشهر القادم والتي يقصدها ملايين الزائرين من داخل مصر وخارجها لزيارة الكنائس الأثرية والتاريخية بدير السيدة العذراء مريم بدير درنكة والذي يعد أحد أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط وحضور الاحتفالات الدينية والتاريخية بالدير مؤكدًا أهمية الترويج السياحي لها وتوفير جميع الخدمات والامكانات اللازمة لزوار تلك الأماكن المقدسة مشيدًا بدور نيافة الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذوكس في أعمال التطوير وتنظيم الاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء لتخرج بالشكل الرائع الذي يليق بمحافظة أسيوط.

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وأكد اللواء عصام سعد أن أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة تشارك فيه كافة أجهزة الحكومة وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما "دير السيدة العذراء بدير درنكة" و "الدير المحرق بالقوصية" وسيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة لافتًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والآثرية والسياحية للمشروع بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري لافتًا إلى جولاته الميدانية لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة ومنها دير السيدة العذراء والدير المحرق بالقوصية لوضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلى متابعة الوزير اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لأعمال التطوير بصفة مستمرة.
 

يذكر أن مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كم ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يقع بالجبل الغربي حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها كما إن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من كل دول العالم.

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