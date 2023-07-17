إزالة 11 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمركز الفتح في أسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 للازالات التي بدأت في 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023 ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة للحفاظ على حقوق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.



وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ حملة للازالات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركز الفتح على مساحة 208 متر مربع مباني مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية.

ووجه اللواء عصام سعد مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتعاون التام بين كافة الجهات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات مشددًا على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل وانتهت 19 مايو وبدأت المرحلة الثانية في 27 مايو واستمرت حتى 16 يونيو وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023.

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