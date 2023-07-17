ننشر أسماء المصابين بتسمم "المقرمشات" في أسيوط

استقبلت مستشفى أبنوب المركزي والإيمان العام 13 حالة تسمم غذائي بينهم 10 أطفال إثر تناولهم مقرمشات في أحد الأفراح بمركز أبنوب في أسيوط.



حصل موقع صدى البلد على أسماء المصابين وهم " هدى. ن. ه"، 32 عاماً، و " نجاه. ظ. ف"، 50 عاماً، و " حنان . ق. ه"، 30 عاماً، و " رودينا. ع. ع"، 10 أعوام، و " عدي. ع. ع"، ٧ أعوام، و " ميرفينا. ق. أ"، ٦ أعوام، و " لورينو . ب. ع"، ٥ أعوام، و " كرستنا. ب. ع"، ٨ أعوام، و " سيفين. غ. م"، ٦ أعوام، و " توماس. ي. ش "، ٦ أعوام، و " لوكاس. غ. س "، 8 أعوام، و " جوستينا. ي. ش "، ٨ أعوام، و " يولين. غ. م " ٧ أعوام.



وبسؤال المصابين اقروا بتناولهم مقرمشات في أحد الأفراح بمركز أبنوب مما تسبب في شعورهم بإعياء شديد وقي والآلام بالبطن، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.