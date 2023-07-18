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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس العاصمة الجديدة يعقد الاجتماع الدوري مع سكان الحي السكني الثالث R3

صدى البلد

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الدوري مع سكان الحي السكني الثالثR3 ،  للوقوف على أي مشكلات أو عقبات قد تواجه السكان والاستماع إلى آرائهم، ومناقشة مقترحاتهم ومطالبهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات لقاطني الحي السكني الثالث، واستكمالاً للعمل علي حل المشكلات وتذليل العقبات للسكان بالحي الثالث بالعاصمة الادارية الجديدة.  

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء مع السكان بالترحيب والرد علي كافة محاور أجندة الاجتماع والنقاط المقترحة من السكان، ومناقشة الطلبات التي قدموها، وبدأ النقاش حول هذه المقترحات والطلبات حيث تم التوجيه بالتنسيق والتنفيذ الفوري للمقترحات والطلبات في حدود المسموح به مع الأخذ في الاعتبار الطلبات التى تندرج خارج تخصصات الجهاز فيتم دراستها والتنسيق مع الجهات المعنية صاحبة الولاية على هذه الخدمات مع شركة العاصمة مثل الغاز والسنترال وكذا الأسواق التجارية الكبيرة وكاميرات المراقبة للشوارع الرئيسية.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه من ضمن المناقشات للطلبات المقدمة زيادة الاهتمام بالمسطحات الخضراء في بعض المناطق، وتم على الفور توجيه إدارة الزراعة بالجهاز بعمل المعاينات اللازمة لإمكانية التنفيذ الفوري بعد الدراسة، كما شملت الطلبات تكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائرة، وعلى الفور تم التنسيق مع جهاز شئون البيئة لانطلاق سيارتين بالتبادل بالرش في توقيتات مختلفة بذات القطاعين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، في نهاية اللقاء أنه يتم العمل  نحو زيادة عجلة التنمية بالمدينة وتشغيل الخدمات الضرورية، والتي تفي بكافة الاحتياجات الخاصة بقاطني المدينة وروادها في نطاق عمل الجهاز، كما توجه السكان بالشكر لرئيس الجهاز على الجهد المبذول بالمدينة.

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