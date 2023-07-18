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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

280 فرصة عمل فى 4 محافظات بنظام التعاقد.. تعرف عليها

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من الشباب إلي إيجاد فرصة عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم وتوفر لهم راتب مادي شهري وعليه تعلن الوزارات والهيئات التابعة لها عن وظائف شاغرة يمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم فيها .


فرصة عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

فرصة عمل جديدة أعلن عنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي حيث يمكن للشباب الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم على عدد من الوظائف المتاحة بنظام التعاقد.

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وتضمنت الوظائف التي أعلن عنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في 4 محافظات مختلفة، تتضمن نحو 280 وظيفة من مختلف التخصصات.

التخصصات المطلوبة 

تشمل فرصة عمل فرص عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مجموعة من التخصصات والتي تتضمن الحاجة إلي 280 وظيفة.

وتضم التخصصات المطلوبة تمريض - أخصائي نفسي مقيم - مدرب رياضي - مدير إداري - نائب مدير إداري - مشرف إداري - محاسب - مسؤول شؤون عاملين - مسؤول مشتريات - مسؤول محازن - أخصائي نظم معلومات - شيف - مساعد شيف - عمال كافيتريا - عمال مغسلة ملابس - أفراد أمن - عمال نظافة - عامل زراعة - موظف استقبال.

وتتوفر  فرصة عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  فى 4 محافظات وهي الشرقية، دمياط، سوهاج، أسوان.


موعد التقديم 


ويمكن للراغبين في التحاق بالعمل داخل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، التقديم حتي  10 أغسطس المقبل.


الفرص المعلنة تكون بنظام العقد المحدد المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان بعدة محافظات.

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طرق التقدم لوظائف صندوق مكافحة الإدمان


ويمكن التقديم للوظائف الشاغرة إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي للصندوق، والأولوية للمقيمين في المحافظات المشار إليها سابقا، من خلال مكان الإقامة ببطاقة الرقم القومي.

وتسعي الحكومة عبر وزارتها إلي توفير فرص عمل للشباب فى كافة المجالات عبر الاعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة في الهيئات الحكومية .

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