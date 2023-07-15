الحق قدم.. فرص عمل ذهبية للشباب | اعرف التفاصيل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم والمؤهلات الحاصلين عليها ، وعليه تعلن دائما وزارة الشباب والرياضة عن وظائف مختلفة ومتعددة.

وتتيح وزارة الشباب والرياضة فرص عمل جيدة تتناسب مع الشباب وتعينهم على الظروف المعيشية الصعبة خاصة فى ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، وعليه توفر وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص عدد من المبادرات التي من شأنها توفير وظائف مميزة.

تفاصيل فرص عمل الشباب والرياضة

فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص تتناسب مع الشباب وذلك عبر ملتقى توظيفي لشباب محافظة الجيزة من الجنسيين.

وتأتي فرص عمل الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) ولك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.



فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن تفاصيل ملتقى التوظيف في محافظة الجيزة مجموعة من الوظائف المميزة.

- من المقرر أم يعقد ملتقى التوظيف في محافظة الجيزة بنادي طلعت حرب بمحافظة الجيزة.

- ومن المقرر أن يعقد الملتقى يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري من الساعة 10 ظهرا إلى 3 مساء بمقر النادي.

- وتتوافر فرص عمل فى ملتقي التوظيف داخل شركات القطاع الخاص.

- يوفر الملتقى مسؤول توظيف من كل شركة لتسهيل الأمر على الشباب.

- يستطيع شباب الجيزة التقدم لأكثر من شركة في نفس اليوم.



طريقة التقديم فى فرص عمل الشباب والرياضة



ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة التسجيل غير الوزارة أو من خلال التوجه مباشرة ألي الموعد المحدد والمكان الموضح أعلاه.

ملتقي التوظيف وزارة الشباب والرياضة



وتسعي وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل بشكل دوري فى كافة محافظات الجمهورية حيث أن تلك الملتقيات تعد فرصة للشباب التقدم على الوظائف ومعرفة ما يتطلبه سوق العمل المصري، فضلا عن أنها تسهل على الخرجين الجدد الحصول على فرصة عمل مناسبة بمرتبات مجزية.

وتعاون الشباب والرياضة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.