قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السلاب: صفقة علم الروم بين مصر وقطر تدعم استقرار الجنيه وتعزز النشاط الصناعي

محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توقيع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اتفاق شراكة استثمارية كبرى مع شركة "الديار القطرية" لتطوير وتنمية منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح، يمثل نموذجا  للتعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، وتجسيدا واضحا لثقة المستثمرين العرب في جاذبية السوق المصري وقوة الاقتصاد واستقراره.

وقال السلاب في بيان صحفي اليوم، إن هذه الشراكة التي تتضمن استثمارات تُقدر بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، إلى جانب مبلغ نقدي مباشر بقيمة 3.5 مليار دولار، تعد من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ العلاقات المصرية القطرية، وتمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أنها تعكس نجاح الجهود الحكومية في استعادة ثقة رؤوس الأموال العربية والأجنبية، بفضل وضوح السياسات المالية والنقدية وتطوير بيئة الأعمال في مصر.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التى أطلقته الحكومة وواصلت تنفيذه بثبات، كان له الدور الأكبر في تحقيق استقرار سوق الصرف وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلا عن تحسين التصنيف الائتماني وزيادة الاحتياطي النقدي، وهو ما وفر أرضية صلبة لجذب مثل هذه الاستثمارات الكبرى، وساهم في تعزيز مرونة تحويل الأرباح وحركة الاستيراد والتصدير، بما يطمئن المستثمرين ويشجعهم على التوسع في ضخ رؤوس الأموال.

وأضاف السلاب أن الصفقة ستدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف وتحسن قيمة العملة المحلية، إلى جانب مساهمتها في خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز النشاط الاقتصادي في مناطق الساحل الشمالي الغربي، لتصبح "علم الروم" نموذجا للتنمية العمرانية والسياحية المتكاملة على مستوى إقليمي، ولتتكامل مع مدينة رأس الحكمة التى دشنتها دولة الإمارات العام الماضي، ليعمل المشروعين معا على تحويل الساحل الشمالى الغربي إلى منطقة جذب سياحي واستثماري كبرى.

وأوضح أن الأثر الإيجابي للمشروع سيمتد إلى القطاع الصناعي، خاصة أن قطاع التشييد والبناء، يجر وراءه أكثر من 90 صناعة مثل الحديد والأسمنت والطوب والسيراميك ومواد العزل والدهانات والأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها، مشيرا إلى أن الطلب الكبير على تلك الصناعات الناتج عن تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع وزيادة معدلات التشغيل والتصدير.

وأكد محمد السلاب على أن مصر أصبحت اليوم وجهة جاذبة للاستثمارات الكبرى بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي، وتطور بنيتها التحتية، وتحسن مناخ الاستثمار، مشيدا برؤية القيادة السياسية التي جعلت من الاستثمار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومؤكدا أن هذه الصفقة تمثل رسالة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير بخطى مستقرة و يفتح آفاقا جديدة للنمو والتصنيع.

محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب علم الروم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

الثقافة تواصل فعاليات أسبوع أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية

عمرو محمود ياسين

وضعٍ بالغ الخطورة.. عمرو محمود ياسين يطالب الدولة بوضع حد للسوشيال ميديا

غادة إبراهيم

إطلالة فرعونية..غادة إبراهيم تتألق بفستان ذهبي فاخر مرصع بمفتاح الحياة في"القاهرة السينمائي"

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد