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رئيس التحرير
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رئيس هيئة تنمية الصعيد: ندعم المرأة اقتصاديا ونوفر فرص عمل لها

المهندس شريف أحمد
المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد

قال المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن للمرأة المصرية دورا كبيرا فى تحقيق التنمية الإجتماعية والاقتصادية، وهذا ظهر منذ فجر التاريخ، وصولا إلي الإنجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو لصالح المرأة.

وأضاف  رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المرأة المصرية بدأت في تولي المناصب العليا وتشرع لها القوانين، إيمانا من القيادة السياسية بدور المرأة، موضحا أن المراة الصعيدية بشكل خاص تتميز بقوة التحمل والعمل الدؤوب والمهارة فى الحرف اليدوية.

وتابع  رئيس هيئة تنمية الصعيد، أنه من تلك الصفات، تم تكوين رؤية لتنمية المرأة الصعيدية، من خلال التأهيل والتدريب ودخولها لسوق العمل، ورسم خريطة مشتركة ما بين المجلس القومي للمرأة وهيئة تنمية الصعيد لدعم المرأة اقتصاديا بالصعيد وتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيلها.

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