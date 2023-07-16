تأمين طبي واجتماعي.. فرص عمل ذهبية للشباب | أعرف الشروط

تسعي مؤسسات الدولة إلي توفير فرص عمل للشباب بالشراكة مع القطاع الخاص حيث توفر وظائف فى تخصصات عدة تتناسب مع الجميع.



فرص عمل الشباب والرياضة



كما يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتب شهري ثابت وعليه بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، تعلن الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة عن وظائف للشباب بشكل دائم ومستمر .

ومن خلال مبادرة توظيف مصر يتم عرض يوم توظيفي مفتوح من وزارة الشباب والرياضة تأتي فرص عمل الشباب والرياضة بالتنسيق مع مؤسسة كير مصر للتنمية، ومن خلال مبادرة توظيف مصر، والتى تسعي لتوفير وظائف تتناسب مع الشباب وتخصصاتهم.

شروط وظائف الشباب والرياضة

وتضمنت شروط وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، التى يجب توافرها فى المتقدم .

ويشترط في المتقدم للوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، من الذكور والإناث من سن 21 إلى 35 عاما.

وتأتي فرص عمل الشباب والرياضة عبر اليوم المفتوح للتوظيف لشركة تمويلي للمشروعات الصغيره ومتناهية الصغر، ضمن «مبادرة توظيف مصر».



تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

- الحاجة إلي وظائف مسئول تمويل

مميزات الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة



يحصل الملتحق بالوظيفة على مجموعة من المميزات والتي تتضمن مايلي :-

- العمل بمرتب ثابت وحوافز.

- كما يحصل الملتحق بالوظيفة على تأمين طبي واجتماعى.

- بوليصة تأمين على الحياة.

- كما تقدم الشركة دورات تدريبية.

- نظام العمل 8 ساعات يوميا من 9 صباحا إلى 5 مساءا، ويومين إجازة.

موعد اليوم التوظيفي لفرص عمل الشباب والرياضة



ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة التوجه نحو اليوم التوظيفي الذي سيعقد يوم الاثنين 17 يوليو 2023، بمحافظة كفر الشيخ، بالمقر في نهاية شارع المصنع بجوار مغاورى للأثاث، من الساعة 9:30 صباحا حتى الثالثة مساء.