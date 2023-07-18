روسيا تعلن مسؤوليتها عن انفجار ميناء أوديسا بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربات على مواقع في منطقة ميناء أوديسا، جنوب أوكرانيا، مشيرة إلى أنه كان يتم في هذه المواقع التحضير لتنفيذ هجمات ضد روسيا، باستخدام طائرات مسيرة.

وأعلنت السلطات في أوكرانيا، في وقت سابق من اليوم، أن الضربات الروسية أصابت أجزاء من ميناء أوديسا الأوكراني بأضرار.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، إن الهجوم الروسي على ميناء أوديسا يعرض حياة الملايين ممن يعتمدون على صادراتنا الغذائية للخطر.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر ل "رويترز"، أن سفينة أخيرة غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في وقت مبكر، وذلك بموجب اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود توسطت فيه الأمم المتحدة وذلك قبل حلول موعد نهائي ينقضي به سريان الاتفاق.

ولم توافق روسيا على تسجيل أي سفن جديدة منذ 27 يونيو الماضي وسينتهي أجل الاتفاق إلا إذا وافقت موسكو على تمديده.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة ، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ينتظر رداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح لتمديد الاتفاق.