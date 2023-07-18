رحلة ميدانية لزيادة الوعى بالتراث الثقافى بأسوان

نظم فرع قصر ثقافة أسوان ، بالتعاون مع متحف آثار أسوان مبادرة بعنوان "تراثك العالمى إرثك الحضارى" على مدار يومي ١٦ : ١٧ يوليو الجارى، تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "التراث العالمى والتحديات التى تواجهه" والتى أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى بقصر ثقافة العقاد.

وتحدثت خلالها د.هبه محمد أمين متحف آثار أسوان، حول مفهوم التراث وأنواعه، موضحة أبعاد تسجيل مواقع التراث العالمى، وتعريف أطفال قصرى أسوان والعقاد بدور حملة اليونسكو فى إنقاذ وحماية آثار النوبة من الغرق بعد ارتفاع المياه نتيجة لبناء السد العالى، و أهمية مواقع التراث العالمى والتحديات التى تواجهه، وزيادة الوعى الأثرى بالتراث الثقافى ومواقع التراث العالمى، وتنمية حس الملكية والمسئولية للحفاظ عليه.

وفى اليوم الثانى للمبادرة ، نظمت رحلة علمية ميدانية للأطفال المشاركين بهدف زيادة الوعى الأثرى بالتراث الثقافى، ومواقع التراث العالمى، وتنمية حس الملكية والمسئولية للحفاظ عليه ومشاهدة طريق مقابر النبلاء التى نحتت فى صخر الجبل المعروف "بقبة أبو الهوا" بغرب أسوان، وجزيرة أسوان "الإلفنتين" فى وسط النيل، ورؤية مقبرة "سارنبوت" من عصر الدولة الوسطى والتى تبدأ بمدخل تليه صالة المقبرة بمرافقة د. مصطفى حسن مدير عام متحف أسوان.

وأضاف أن مقابر النبلاء مستندة إلى أعمدة مقطوعة فى الصخر، وشرح ما تحكيه النقوش البارزة على الجدران من أعمال يقوم بها المصرى القديم فى الحياة اليومية مثل الصيد، والحرث والزراعة، وتقديم القرابين، وأن المقابر مشيدة للحكام، والنبلاء، وكبار الموظفين فى هذه المنطقة خلال تلك العصور.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج متنوع لفرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى.