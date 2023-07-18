عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رحلة ميدانية لزيادة الوعى بالتراث الثقافى بأسوان

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظم فرع قصر ثقافة أسوان ، بالتعاون مع متحف آثار أسوان مبادرة بعنوان "تراثك العالمى إرثك الحضارى" على مدار يومي ١٦ : ١٧ يوليو الجارى، تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "التراث العالمى والتحديات التى تواجهه" والتى أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى بقصر ثقافة العقاد.

وتحدثت خلالها د.هبه محمد أمين متحف آثار أسوان، حول مفهوم التراث وأنواعه، موضحة أبعاد تسجيل مواقع التراث العالمى، وتعريف أطفال قصرى أسوان والعقاد بدور حملة اليونسكو فى إنقاذ وحماية آثار النوبة من الغرق بعد ارتفاع المياه نتيجة لبناء السد العالى، و أهمية مواقع التراث العالمى والتحديات التى تواجهه، وزيادة الوعى الأثرى بالتراث الثقافى ومواقع التراث العالمى، وتنمية حس الملكية والمسئولية للحفاظ عليه.

وفى اليوم الثانى للمبادرة ، نظمت رحلة علمية ميدانية للأطفال المشاركين بهدف زيادة الوعى الأثرى بالتراث الثقافى، ومواقع التراث العالمى، وتنمية حس الملكية والمسئولية للحفاظ عليه ومشاهدة طريق مقابر النبلاء التى نحتت فى صخر الجبل المعروف "بقبة أبو الهوا" بغرب أسوان، وجزيرة أسوان "الإلفنتين" فى وسط النيل، ورؤية مقبرة "سارنبوت" من عصر الدولة الوسطى والتى تبدأ بمدخل تليه صالة المقبرة بمرافقة د. مصطفى حسن مدير عام متحف أسوان.

وأضاف أن مقابر النبلاء مستندة إلى أعمدة مقطوعة فى الصخر، وشرح ما تحكيه النقوش البارزة على الجدران من أعمال يقوم بها المصرى القديم فى الحياة اليومية مثل الصيد، والحرث والزراعة، وتقديم القرابين، وأن المقابر مشيدة للحكام، والنبلاء، وكبار الموظفين فى هذه المنطقة خلال تلك العصور.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج متنوع لفرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى.

فرع ثقافة أسوان متحف آثار أسوان تراثك العالمى إرثك الحضارى التراث العالمى والتحديات الهيئة العامة لقصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

خلص شغله ومات .. رحيل طبيب تخدير شهير بالشرقية

خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

ترشيحاتنا

بالرغم من تحذير الصين.. تايوان بصدد شراء أسلحة خطيرة من الولايات المتحدة

صدي البلد يكشف تفاصيل7 ساعات قضاها إمام عاشور داخل الأهلي

تحرك برلماني عاجل للتحقيق في رسوب 60% من طلاب أولى طب أسيوط

خسارة مدوية| العقارات الصينية في تراجع.. وسقوط كبير لشركة

100 يوم صحة: تقديم 464 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية بجميع التخصصات

زيارة اقتصادية بالأساس.. الرئيس التركي يطرق أبواب 3 دول عربية| ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ