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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة

صدى البلد

شهدت البلاد حالة من ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ورصدت عدسة “صدي البلد” جاليري صور لمعاناة المصريين من ارتفاع درجات الحرارة في شوارع القاهرة والجيزة.

وظهرت ملامح التعب والارهاق علي وجوه المصريين، ومعاناة الباعة الجائلين وسط الشوارع، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديد.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، إن البلاد تشهد موجة حارة منذ نهاية الأسبوع الماضي ومستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم، فنحن نتعرض لموجة طويلة من موجات الطقس الحار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية : البلاد تتعرض لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في زيادة فترات سطوع الشمس وحبس كميات الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأكملت: نسبة الرطوبة مرتفعة وهى العامل المؤثر في الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة في الظل.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس الحار

واسترسلت: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نصف الأسبوع القادم، بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح يجعلنا نشعر بارتفاع نسبة الرطوبة، منوهة بأن عددا من دول العالم تشهد موجة حارة.

ونفت ما تردد بشأن احتمالية وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 48 درجة، قائلة: أعلى درجة حرارة على القاهرة الكبرى ستكون 38 في الظل لتكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة. 

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