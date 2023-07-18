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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مطرب التسعينيات.. حسام حسني يحيي حفلا في العملين الجديدة

حسام حسني
حسام حسني

يستعد المطرب حسام حسني لإحياء حفل غنائى يوم 21 من شهر يوليو القادم وذلك مدينة العملين الجديدة.

الحفل يقام في تمام الساعة العاشرة مساء وبدأت الشركة المنظمة فى الترويج للحفل من خلال البوستر الدعائى والذي ظهر فيه المطرب الكبير حسام حسني بمظهر شبابي وهو ما لفت انتباه الجميع. 

ويشهد يوم الجمعة القادمة داخل مدينة العملين الجديدة مجموعة من الحفلات ضمن احتفالات بموسم الصيف ويبدأها تامر حسني الذى يفتتح حفلات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى.

كما يحيى أيضا رامي عياش حفل غنائى فى نفس اليوم داخل أحد أماكن السهر هناك وبدأ الترويج لهذا الحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

 

حسام حسني ينعي علاء عبد الخالق 

ونعى الفنان حسام حسني، الفنان علاء عبد الخالق، قائلا إن علاء عبد الخالق صديق شخصي له، وكان له الشرف أنه تعاون معه، وكان دائمًا يشجعه أن يستقل بذاته، وأن يقدم ألبوماته الخاصة، "علاء عبدالخالق تبنى موهبتي أنا ومحمد محيي في بداية ظهورنا للجمهور".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن علاء عبد الخالق ضرب كل أمثلة الروعة في الإنسانية، موضحًا أن حفل زفاف ابنته كان بمثابة لقاء الوداع بين علاء عبد الخالق وكل أحبائه، إذ إنه كان مُصرًا على حضور كل أحبائه وأصدقائه لحفل الزفاف، "كان عاوز يودعنا في الفرح ده".

 

وتابع حسام حسني، أن إيهاب توفيق هو من كفّن علاء عبد الخالق، وهو من أخذ علاء ونزل به إلى القبر، لافتاً إلى أن هذا الجيل كان واحدًا من الأجيال المترابطة بشكل كبير، "إيهاب توفيق كان بمثابة أخ لعلاء عبد الخالق، وكلنا كنا خايفين ننزل، هو ولا اتهز ونزل القبر بنفسه".

 

 

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