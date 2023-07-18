رئيس طاجيكستان يصل جدة للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

وصل الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5.

وكان في استقبال الرئيس بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ومن المقرر ان يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له غدا، الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما يترأس أيضا ولي عهد الكويت وفد بلادة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5 في محافظة جدة.