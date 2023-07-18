ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا.. ومفاجأة بثمن عيار 21 الآن بمصر

ارتفعت أسعار الذهب بشكل جنوني اليوم الثلاثاء 18-7-2023، حيث صعد سعر الذهب عالميا بشكل مفاجئ من 1955 دولار للأوقية إلي 1977 في أقل من ساعة.
ومع ذلك ظلت أسعار الذهب في مصر اليوم مستقرة نسبيا حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن 2170 جنيهات للجرام.
واستقرار الطلب المحلي في مصر على الذهب وحدوث توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2023، ضمن نشرته الخدمية .
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,480 شراء 2,491
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,170 شراء 2,180
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,860 شراء 1,869
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,440 بدون مصنعية.
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,480 شراء 2,491
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,273 شراء 2,284
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,170 شراء 2,180
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,860 شراء 1,869
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,447 شراء 1,453
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,240 شراء 1,246
|الاونصة
|بيع 77,128 شراء 77,483
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,360 شراء 17,440
|الكيلو
|بيع 2,480,000 شراء 2,491,429
وعن وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو، ارتفاعا كبيرا للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقدا، بينما ارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقدا.