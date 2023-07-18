مفيدة شيحة: ترافيس سكوت مغني راب عالمي ووجوده في مصر أمر كبير

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على الجدل المثار بشأن حفل مطرب الراب ترافيس سكوت، مشيرة إلى أن حالة من الجدل تجتاح السوشيال ميديا بسبب هذا الحفل.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن حفل عامل قلبان ، ولا اعرف لماذا كل هذا الأمر ،

وترافيس سكوت مغني الراب عمل حفلات عالمية، وهو مغني راب عالمي، ووجودة في مصر أمرا كبيرا.

وتابعت مفيدة شيحة، أن هذا الحفل مهم في مصر لهذا النجم، وأقام مؤخرا حفلات في الامارات والسعودية، واعلن افتتاح شريط أغاني جديد له في حفله المقبل في الاهرامات.

وأشارت مفيدة شيحة ، إلى أن هذا الرجل يغني بأسلوب معين، وفي النهاية هذا الحدث مهم للسياحة المصرية.





