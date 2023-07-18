رجل أعمال يحول أحد المعالم الشهيرة ببريطانيا إلى مسجد.. اعرف القصة

أثار رجل الأعمال والملياردير المعروف بأسم آصف عزيز وهو أحد أشهر رجال الأعمال المسلمين في بريطانيا، حيث يمتلك سلسلة عقارات ضخمة في وسط لندن، الجدل بعد حصوله على التراخيص اللازمة للبدء في تشييد مسجد ليحل مكان أحدى المعالم الترفيهية الشهيرة وذلك بوسط العاصمة البريطانية لندن.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" أكد المتحدث باسم المجلس المحلي في "ويستمنستر" أن رجل الأعمال حصل على تراخيص من أجل تحويل أحد المعالم الترفيهية وهو تروكاديرو والذي يقع على مقربة من منطقة "سوهو" التي تجذب ملايين السياح سنوياً إلى مركز إسلامي ومسجد لتقام فيه الصلاة للمسلمين يومياً.

وكان اضطر آصف عزيز في عام 2020 للتراجع عن قيام مشروع لبناء مسجد ليتسع لبناء ألف شخص، وذلك بعد شكاوى من السكان والجماعات اليمينية المتطرفة.

وستشهد الخطط التي تم اعتمادها تشييد مسجد يتسع ل٣٩٠ مصلياً في المبنى المكون من ثلاثة طوابق ليخدم المسلمين الذين يعملون في المنطقة وكذلك السياح.