على أنغام السمسمية.. انطلاق العروض الفنية الصيفية بقصر ثقافة بورسعيد

وسط حضور جماهيري كبير، انطلقت مساء الاثنين، بقصر ثقافة بورسعيد، فعاليات العروض الفنية الصيفية، ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشهد القصر عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة الفنان محمود غندر، على أنغام السمسمية والتى استمتع بها الجمهور، كما شارك فى الحفل قدامى فناني فرقة بورسعيد للفنون الشعبية.

قدمت فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية مجموعة من رقصات الفلكلور البورسعيدي الشهير منها "احنا البمبوطية، واحنا البورسعيدية" تصميم وتدريب الكابتن محمد عشري.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكى، وتأتي ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، حيث يشهد برنامج الفرع عددا متنوعا من الفعاليات والبرامج المقدمة للرواد على مدار الشهر الحالي احتفالا بالإجازة الصيفية.